30% от българите искат да се разплащат безконтактно чрез аксесоари

Една четвърт (24%) от европейците очакват, че ще имат възможност да се разплащат безконтактно с умен часовник, гривна, ключодържател или друга форма на преносими разплащателни аксесоари, сочат нови данни на Mastercard.

За България процентът е дори по-висок от средноевропейския – 30% от потребителите очакват възможността да разплащат безконтактно с помощта на преносим аксесоар.

По този показател, българският пазар се нарежда до тези в Дания, Ирландия и Испания и пред Франция (20%), Германия (12%), Швеция (17%), Австрия (18%) и др.

Наред с продължаващия растеж, бариерите пред използването на безконтактни разплащания намаляват. Притесненията от потенциална злоупотреба бележат най-висок спад (-24%), като сред потребителите в Холандия (-41%), Испания (-33%) и Великобритания (-31%) се наблюдава най-голямо понижение при подобни опасения.

Редактор: Деница Райкова