Apple представи куп нови емотикони (ВИДЕО)

Технологичният колос Apple представи някои от новите си емотикони, - включително човек в инвалидна количка, хора с бастуни и слухови апарати. Те бяха представени на Световния ден на емотиконите, предаде БГНЕС.

Apple has previewed a selection of new emoji coming later this year. This is part of the Unicode 12 emoji release, which includes 230 total emojis (59 new emoji characters, 75 gender variations, plus skin tones). pic.twitter.com/GQNf3kcLqK