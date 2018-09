Аспиринът не е толкова полезен, колкото си мислим

Ежедневното приемане на аспирин не помага за удължаването на живота на възрастните хора. Това установиха учени, чието изследване е публикувано в списание The New England Journal of Medicine, предава БГНЕС.

Експериментът е продължил 5 години. В него са участвали над 19 хиляди души от Австралия и САЩ. Тяхната средна възраст е била 74 години, но не на се имали инвалидност и не са страдали от сърдечно-съдови заболявания или деменция. Половината от участниците е взимала ежедневно по 100 милиграма аспирин, докато останалите са получавали плацебо.

Изследването е показало, че значителни различия в броя на смъртните случаи, инвалидността или развитието на деменция между участниците в експеримента не е имало. Учените са фиксирали 21,5 на хиляда подобни случая в първата група и 21,2 на хиляда – във втората. Едновременно с това рискът от сериозно кръвотечение сред приемащите аспирин е бил 3,8% срещу 2,8% при приемащите плацебо.

„Приемът на аспирин от здрави възрастни хора в течение на пет години не е удължавал продължителността на живота и е водил до увеличаването на броя на сериозните кръвотечения“, категорични са учените.

