Bitcoin ще стигне 1 милион долара през 2020 г., твърди кибер експерт

В цялата досегашна си история Bitcoin не е достигал стойност, по-голяма от 5-цифрена сума, но създателят на компанията за компютърна сигурност McAfee - Джон МакАфий все още смята, че първата световна криптовалута ще достигне 1 милион долара до 2020 г., пише International Business Times.

МакАфий е известен предимно с въвеждането на едноименния антивирусен софтуер, но в последните няколко години той набира популярност с възходящите си прогнози за Bitcoin. През 2017 г. той предвиди, че криптовалутата ще достигне 500 000 долара, но впоследствие повиши прогнозата до 1 милион долара, след като видя как виртуалната валута скочи до небесата през тази година.

Технологичният предприемач не е променил мнението си и потвърждава, че криптовалутата ще струва 1 милион долара до края на 2020 г.

Ignore this drop in Bitcoin's price. I am firmly with Peter Brandt in his medium term $50k price prediction. I am also firm on my $1 mil price by the end of 2020. Stop wringing your hands! Watch GOT reruns, or woo your spouse or finish off your drug stash. All is well. pic.twitter.com/gMFdLaVkQc