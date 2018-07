Борисов: България трябва да влезе в чакалнята на еврозоната и банковия съюз в един ден

Катаджии стоят на пътя, пред тях спира лъскава кола, слиза издокаран господин и ги заговаря:

- Excuse me... do you speek english?

Катаджиите го погледнали и вдигнали рамене. Човекът продължил:

- Parlez-vous francais?

Униформените продължили да го гледат с неразбиране.

- Sprechen Sie Deutch?

Същата реакция.

- Habla Usted español?

Човекът махнал с ръка, качил се в колата си и заминал. Тогава единият катаджия сбутал другия и му казал:

- Видя ли, трябва да знаем чужди езици, за да се оправяме!

А другият му отговорил:

- Как не, този като знаеше, да не би да се оправи...