България, Сърбия и Гърция ще имат общ коридор за тестване на автономни коли

България, Сърбия и Гърция вече подписаха споразумение за съвместен балкански коридор за тестване на автономни автомобили. Така ще се превърнем в лидер в иновациите. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международната конференция „InnoStart Forum 2019”, която се провежда в София, предаде БГНЕС.

„Голяма стъпка е да построим такава пътна инфраструктура, която да е подходяща за бъдещата 5G мрежа. Магистралата, която ще свързва Белград, София и Солун е пилотна. Тя е по принцип готова, но трябва да се направи самата инфраструктура. Амбицията е това да се случи до 2025 г. Ние трябва да имаме инфраструктурата, автомобилите и да започнат тестовете“, подчерта Желязков и добави, че след 2020 г. ще имаме възможност да получаваме европейско финансиране за увеличаване мащаба на такива проекти.

Желязков акцентира на факта, че мрежата от пето поколение трябва да бъде изградена съвместно с телекомите, а не да е за сметка на потребителя.

„Политиката за развитието на мрежите трябва да бъде в сътрудничество с телеком компаниите. Тепърва предстоят разговори, защото е важно инвестирането в тази иновация и инфраструктура да не бъде поета от крайния клиент, а в партньорство с държавата. Това означава, че трябва да бъдат преразгледани отношенията, свързани с радио-честотния спектър и отношенията, свързани с ангажиментите на компаниите за равномерно разгръщане на 5G инфраструктурата“, заяви министърът.

Той добави още, че в много сектори навлиза изкуственият интелект, който подпомага много сектори, както и че вече има преход от големи данни към интелигентни данни. Въпреки това обаче човекът трябва да остане между изкуствения интелект и данните. Желязков увери, че нуждата от човешкия потенциал никога няма да отпадне.

В същото време стана ясно, че сръбският министър на иновациите и технологичното развитие Ненад Попович вижда бъдещето в изкуствения интелект.

„Роботите ще променят начина, по който ние се справяме с някои трудни задачи – в мините, във фабриките. Днес ние там имаме роботизация. Там роботите работят заедно с хората на ниско ниво. След 5-10 години роботите ще създадат нови интелектуални технически работни места“, заяви Попович и изрази увереност, че в бъдеще хората и роботите ще работят съвместно в хармония, но въпреки това хората ще останат ключов фактор.

Според него изкуственият интелект може да поеме физическата дейност, която сега се извършва от хората и да ни даде възможност да се занимаваме с интелектуална работа.

„Благодарение на роботизацията се създават 11% нови работни места. Работните места, запълнени от роботи са скочили със 17%“, подчерта Попович, позовавайки се на статистика на Кралската академия на Великобритания.

Въпреки това човешкият потенциал е ключов приоритет за Сърбия.

„Те са носителите на иновациите и те са ключът към технологичното развитие. Ние в Сърбия, миналата година сме изнесли 1.2 млрд. евро под формата на IT услуги и продукти. Ние вече изнасяме повече IT, отколкото земеделски продукти“, посочи той и добави, че след две години очакват износът на IT продукти да възлиза на 2 млрд.

Сръбският министър на иновациите и технологичното развитие подчерта, че един от общо двата развойни центъра на „Майкрософт“се намира в Белград.

Министърът на информационното общество и администрацията на Република Северна Македония Дамян Манчевски каза, че според него, няма конкуренция между държавите и регионите и трябва да говорим за сътрудничество.

„Трябва да се въведе национална оптична мрежа. Възползваме се от Световната банка, чрез която ще инвестираме 20-30 млн.евро за развитие на нашата мрежа в страната. Вече сме направили карта на местата без такова покритие. Трябва да имаме високоскоростен интернет достъп дори и в селските райони. Правим и нов регистър на електронните услуги“, обяви министърът на иновациите в Македония.

Той посочи, че имат фонд за иновационни развития.

„За 3 години бяха инвестирани 19 млн. евро за изграждане на екселератори и това е ключът да задържим младите хора в нашата държава“, каза още той и призова младите да не бързат да бягат от страната когато завършат, а да се опитат да постигнат нещо в родината си. Той подчерта, че за тази цел ще бъде създаден фонд за финансиране на ранни операции, за да имат шанс младите хора да постигнат успех, без да теглят кредити.

Стана ясно още, че Македония инвестира в развитието на умения в ИКТ сектора.

„Тази година инвестираме около 700 000 евро за такива обучения. Ако резултатите от тях са добри ще увеличим тази сума догодина“, посочи той и добави, че от 1 юли ще бъде намалена таксата за роуминг между техните 6 държави, а от 2021 г. той напълно ще отпадне.