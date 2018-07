ЕС и САЩ започват преговори за премахване на част от митата

Ще работим за преодоляване на търговските различия – с това послание завърши срещата между американския президент Доналд Тръмп и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в САЩ.

Тръмп не пропусна да се похвали по типичния си начин, в гръмък стил в Twitter. Президентът на САЩ публикува два отделни поста, в които обяви, че е „страхотно отново да сме в един коловоз с ЕС. Това беше голям ден за свободната и честна търговия”, добави той и уточни: „Представители на Европейския съюз ми казаха, че ще започнат незабавно да купуват соя от нашите велики фермери. Освен това, ще купуват огромни количества втечнен газ”.

Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade!

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG!