Ето в кои комисии на ЕП ще влязат българските евродепутати

Вече е ясно разпределението по комисии в Европейския парламент (ЕП), включително и на 17-те български евродепутати. Това стана след вчерашния ден, в който беше гласуван и новият председател на ЕП.
В новия ЕП ще има 20 комисии и 2 подкомисии. Всяка от тях трябва да избере свой председател и да бъдат утвърдени зам.-председателите им. Ясно е обаче къде са българските евродепутати:
Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по култура и образование;
Александър Йорданов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по външни работи;
Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) - комисия по заетост и социални въпроси;
Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) - комисия по правни въпроси;
Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите;
Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по регионално развитие;
Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) - комисия по култура и образование;
Иво Христов (БСП/СД) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;
Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) - комисия по външни работи;
Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;
Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;
Елена Йончева (БСП/СД) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана;
Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции;
Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) - комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции;
Петър Витанов (БСП/СД) - комисия по транспорт и туризъм;
Сергей Станишев (БСП/СД) - комисия по външни работи;
Цветелина Пенкова (БСП/СД) - комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие.
Редактор: Деница Райкова
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