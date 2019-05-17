Ето в кои комисии на ЕП ще влязат българските евродепутати

Ето в кои комисии на ЕП ще влязат българските евродепутати
Източник: iStock/Guliver

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Вече е ясно разпределението по комисии в Европейския парламент (ЕП), включително и на 17-те български евродепутати. Това стана след вчерашния ден, в който беше гласуван и новият председател на ЕП.

В новия ЕП ще има 20 комисии и 2 подкомисии. Всяка от тях трябва да избере свой председател и да бъдат утвърдени зам.-председателите им. Ясно е обаче къде са българските евродепутати:

Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по култура и образование;

Александър Йорданов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по външни работи;

Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) - комисия по заетост и социални въпроси;

Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) - комисия по правни въпроси;

Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите;

Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по регионално развитие;

Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) - комисия по култура и образование;

Иво Христов (БСП/СД) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) - комисия по външни работи;

Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика;

Елена Йончева (БСП/СД) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана;

Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции;

Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) - комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции;

Петър Витанов (БСП/СД) - комисия по транспорт и туризъм;

Сергей Станишев (БСП/СД) - комисия по външни работи;

Цветелина Пенкова (БСП/СД) - комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие.

Редактор:

Expert.bg
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