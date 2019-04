Facebook ще въведе бутон "Защо виждам този пост?"

Социалната мрежа Facebook пуска нова функция, която обяснява алгоритмите ѝ, отговарящи за това какво виждате в своя News Feed. Бутонът "Why am I seeing this post?" ("Защо виждам този пост?") ще индикира каква активност е повлияла на въпросните алгоритми, пише BBC.

Това е първият път, в който компанията ще даде достъп на потребителите до такава информация директно на сайта си или в приложението.

Новата функция ще може да се използва от всички хора с профили от 2 май.

Бутонът "Why am I seeing this post?" ще може да бъде открит от падащото меню, което се появява в горния десен ъгъл на всеки пост в News Feed-а. Потребителите ще виждат дали техни детайли във Facebook съвпадат детайли от базите с данни на рекламодатели. Също така ще разбират дали някаква част от тяхната онлайн активност, например тагната локация, се използва, за да бъдат таргетирани с реклами.

Facebook беше остро критикувана заради серия от пробиви в сигурността ѝ, скандали с манипулиране на информация и изтичане на лични данни на потребители.

Миналата седмица изпълнителният директор Марк Зукърбърг призова властите да се включат с регулации в мониторинга на вредно съдържание, тъй като задачата е твърди голяма за отделните компании.

Редактор: Деница Райкова