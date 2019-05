Фестивалът за реклама и творчески решения в комуникацията – ФАРА, празнува 20 години

ФАРА – най-големият фестивал за реклама в България, отбелязва 20-тото си юбилейно издание през юни. Стартирал за първи път през 2000 г. в София, фестивалът се превърна в най-голямото и посещавано събитие на рекламния и комуникационен бранш в България. ФАРА се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции и тази година ще се проведе в Пловдив между 6 и 8 юни под мотото „Гладни за идеи“. В Европейската столица на културата по време на събитието могат да бъдат разгледани не само най-интересните реклами и творчески комуникационни решения през годината, но и ретроспективна изложба най-интересните реклами от предишните 2 десетилетия. Фестивалът ще предложи изложба на тазгодишни и ретроспективни реклами във фоайето на Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив между 6 и 8 юни. Изложбата е свободна за посещение всеки ден между 9,30 и 18,00 часа в периода на събитието.

За поредна година фестивалът не само ще отличи най-добрите реклами за изминалата година у нас, но ще предложи и богат и интересен лекционен панел и уъркшоп със световни лектори в областта на маркетинга, рекламата и изкуството. Присъствието на лекционния панел и на откритите представяния на рекламните проекти за годината, както и участието в двете церемонни по награждаването на отличените проекти, изискват акредитация, която може да бъде закупена на https://www.fara.bg/accreditationbg.

Акредитираните участници във ФАРА ще могат да проследят състезанието на творчески проекти в 10 основни категории и 25 подкатегории, като тази година във фестивала участват 32 агенции с общо 324 рекламни проекта.

Юбилейното издание стана поводът за въвеждането на още една, 11-та категория, която не носи точки за крайното класиране, но ще ни припомни интересни моменти от работата на агенциите през годините – категорията „The best of the first 20“.

И тази година ФАРА продължава новата традиция да бъде не само състезание, но и престижен лекционен форум на международно ниво. На 7 юни фестивалът ща предложи шестима колкото интересни, толкова и различни лектори, които биха били достойни гости на всеки престижен световен фестивал. Един от тях е Оскар Фаринети, основателят на Eataly, който за няколко години създаде най-мощната, печеливша и бързо развиваща се верига за хранене в света, която предлага истинска, вкусна и естествена храна, за разлика от световните си конкуренти в областта на бързото хранене. Трудно е да се каже кое и вярно – светът се променя и затова Eataly е факт или Eataly е факт, който променя бързо света, но е едно е ясно, собственикът и създател на веригата ресторанти ще ни разкаже как, когато светът вярва, че всичко е измислено, може да измислиш нещо, което да покори света.

Българското присъствие – фотографът Димитър Караниколов, ще ни преведе по пътя на намирането на собствената си идентичност като визуален артист с една увлекателна презентация на изключителните си фотографии от цял свят. Charlotte Bufler & Hans-Peter Albrecht от The Wunderwaffe, Munich обикалят света, за да разберат как творчеството работи в различни култури и защо най-добрите рекламодатели правят това, което правят, Те се занимават както с реклама на различни комерсиални брандове, така и основаната от тях с Академия за комуникации. HP (както само нарича себе си Hans-Peter) е инициатор на Creative Express, ежегоден творчески семинар, който обединява подбрани таланти от цяла Европа на необикновени места. Тяхната лекция ще ни разкаже как визуалната комуникация в съвременните градове влияе върху живота на хората, които живеят там и как визуалните усещания могат да променят навиците, да увеличат икономиите и да намалят престъпността. Фарид Чехаб е Хоноруван председател и съветник на Борда на Leo Burnett MEA и ще представи пред акредитираните участници своята визия за начина, по който новата епоха, в която живеем, води до необходимостта да осмислим по нов начин креативния бизнес на рекламата и комуникациите.

Фарис и Рози Якоб са съоснователите на номадската strategic & creative консултантска компания Genius Steals. Живеят номадски начин на живот вече повече от 5 години – без апартамент и пътуват без чекиран багаж. Преди основаването на Genius Steals, Фарис работи като Executive Vice President Chief Technology Strategist в McCann NY, а Рози ръководи екип от стратези за социалните медии на Орео в 360i, и отговаря за Social and Emerging Media в Saatchi&Saatchi New York. Преди 5 години, Фарис и Рози създават номадската креативна консултантска фирма Genius Steals, разбивайки разбирането какво всъщност е агенция. Оттогава насам те работят с компании в различни сфери и на различни места по света, предоставяйки уникален поглед към тенденциите, които влияят на потребителите и брандовете. Ще чуете от тях провокации относно креативността в света на комуникациите.