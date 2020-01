Финландия няма да въвежда 4-дневна работна седмица

Финландия няма планове да въвежда 4-дневна работна седмица, а тази мярка не е част от дневния ред на финландското правителство, обявиха от управляващата коалиция.

С това те опровергаха разпространяваната през последните дни информация, че скандинавската държава ще приложи подобни планове, съобщава Politico.

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity.