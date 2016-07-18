Франция няма да въвежда нови данъци при Макрон

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз официално започва на 1

По време на соца, на годишното отчетно събрание на текезето докладчикът стигнал до наградите:

- Пеню Ганин, овчар - 60 лв. и кат цървули!

- Бравооо! Да ги носи със здраве!

- Станю Минкин, лозар - 80 лв. и кат цървули!

- Бравоо! Да ги носи със здраве!

- Минка Пенюва, звеновод - 250 лв. и кат цървули!

- Бравооо! Да ги носи със здраве!

- Другарят Стою Манев, председател на текезето - 5000 лв. без цървули.

- А така, нека ходи бос!