Huawei пак се заяде с Apple, подарява батерии на чакащите за iPhone (Снимка)

Apple продължава да бъде на прицел от изместилия го от второто място при смартфоните Huawei. Китайският производител първо благодари на ИТ компанията от Купертино за липсата на иновации в iPhone XS, а сега в познатия ироничен стил започна да раздава портативни батерии на потребителите на iPhone.

Според публикация в Gizchina, в първия ден от продажбите на iPhone XS и XS Max в Сингапур наети от Huawei младежи са раздавали портативни батерии на чакащите на опашка да си купят новия iPhone. Става въпрос са стотици устройства Huawei SuperCharge с капацитет 10 000 мАч, които струват около 60 долара, пише TechNews.

„Ето портативна батерия. Ще ви трябва. С любезното съдействие на Huawei“, пишело на кутиите. Това е явен намек, че новите iPhone смартфони не предлагат подобрение във времето за автономна работа.

Huawei обещава, че неговите флагмани Mate 20 и Mate 20 Pro ще издържат по-дълго и ще се зареждат по-бързо с помощта на 40-ватово зарядно устройство. Компанията ще представи двата смартфона на пресконференция в Лондон, насрочена за 16 октомври.

@Huawei hijacked #AppleStore queues to hand out its own battery chargers https://t.co/81hbQgbUAg pic.twitter.com/kdUsZyvUtA