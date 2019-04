Как да свържете телефона и компютъра си чрез Bluetooth

Вероятно сте използвали полезната безжична технология Bluetooth, за да прехвърляте файлове от един телефон на друг. От MakeUseOf дават няколко насоки как лесно да я употребявате и за трансфери от смартфон на компютър.

За да използвате метода, трябва да имате активиран Bluetooth на двете устройства.

1. Активирайте Bluetooth на телефона си

На повечето Android телефони Bluetooth иконата е в падащото меню „Бързи настройки“. За да получите достъп до нея, плъзнете пръст от горе надолу по екрана два пъти или веднъж с два пръста. След това докоснете иконата, за да включите Bluetooth или дълго натиснете, за да отворите опциите на Bluetooth. Можете също така да отидете в Settings > Connected devices за достъп до настройките на Bluetooth.

В iOS можете да отворите „Control Center“ като плъзнете нагоре пръст от долната част на екрана (iPhone 8 и по-ранни версии) или като плъзнете пръст надолу от горния десен ъгъл на екрана (iPhone X и по-късни версии). Докоснете иконата на Bluetooth, за да я превключите. Алтернативно, отидете в „Settings“ и отворете Bluetooth.

2. Активирайте Bluetooth на компютъра си

Повечето модерни Windows лаптопи имат вграден Bluetooth, но не всички настолни компютри. Ако компютърът ви не го поддържа, можете да си купите Bluetooth адаптер. В Windows 10, отидете до Start > Settings > Devices > Bluetooth & other devices. Ако Bluetooth е изключен, включете го и изберете „Add Bluetooth or other device“ и следвайте инструкциите, за да сдвоите телефона си.

3. Сдвояване

По време на процеса на сдвояване следвайте инструкциите, които се появяват на вашия компютър или телефон. В много от случаите трябва да въведете или потвърдите парола. Често тя е четирицифрено число като 1234 или 0000. След като потвърдите този код, телефонът ви трябва да се свърже с компютъра и автоматично ще го прави в бъдеще.

Ако устройствата не се намират, вероятно едното от тях не може да бъде открито. Като защитна функция повечето Bluetooth устройства се показват само ако сте им разрешили. Проверете още веднъж дали сте активирали Bluetooth в телефона и в компютъра си и дръжте менюто с опции за Bluetooth отворено, докато сдвоите. Трябва да видите „Now discoverable as [Име]“ или нещо подобно.

4. Как да прехвърляте файлове чрез Bluetooth?

След като свържете устройствата си, действителният процес на прехвърляне на файлове чрез Bluetooth е доста прост. За да прехвърлите от телефона си, трябва само да изберете файл от приложението, което използвате, и да изберете опцията за споделяне. Точният метод зависи от приложението, но повечето имат универсална икона „Share“. Когато видите списъка с методи, с които можете да споделяте, потърсете Bluetooth. След това изберете компютъра като устройство, с което ще споделяте.

