LG Electronics с рекорден брой награди на CES 2020

LG Electronics (LG) спечели рекорден брой награди от експерти в индустрията на CES®- над 150 отличия, начело с наградата Best TV of CESза шеста поредна година. The Best of CES Awards (официалната програма на наградите на CES, ръководена от Engadget от името на Aмериканската търговска асоциация за потребителска електроника) определи OLED телевизора от серията LG CX като най-добрия от буквално хиляди нови телевизори, представени на CES.

LG продължи да доминира в категория телевизори с водещите си LG OLED телевизори с 83 награди от редица експерти в индустрията. Иновативния LG SIGNATURE OLED TV RX (модел 65RX) “навиващ се телевизор” бе награден от Aмериканската търговска асоциация за потребителска електроника с CES Best of Innovation Awardв категорията за видео екрани. Телевизорът LG SIGNATURE OLED ZX 8K бе отличен с приза CTA Mark of ExcellenceVideo Display Product of the Year. NEXTGEN OLED телевизора на LG, захранванот ATSC 3.0 взе редица награди.

Новата LG ThinQ перална машина с AI DDполучи най-високо отличие сред домашните уреди на LG на CES с наградата от USA Today и Newsweek, наред с други.Хладилникът InstaView™ Door-in-Door®с Craft Ice™ с нов диспенсър за бавно разтапящ се крафт лед бе отличен с CTA Mark of Excellence Award, CES Innovation Award и приз от Women’s Health.

Смартфоните LG G8XThinQс двоен екран и 5Gбяха отличени с CES Innovation Awards, като признание получи и новата услуга за обслужване на клиенти с AI (изкуствен интелект) на LG, както и спиращата дъха изложба “Wave” на LG OLED, която посрещна десетки хиляди посетители на щанда на LG.

LG спечелиобщо17 CES Innovation Awards(официалната програма на Aмериканската търговска асоциация за потребителска електроника, отличаваща най-добрите от най-добрите на CES) в категорията на домакинските уреди, уреди за домашно забавление и мобилни комуникации, като същевременно получи отличия от технологични експерти от Time, Newsweek, USA Today/Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest, и редица други.

Наградите, спечелени от LG на CES 2020 включват:

LG CX 4K OLED

- Engadget: Best of CES

- PC Mag: Best of CES

- Reviewed.com: Editor's Choice Award

- Pocket-lint: Best of CES

- HD Guru: CES Top Pick

- CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

LG GX Gallery Series 4K OLED TV

- Gear Patrol: Editor’s Pick CES 2020

- BGR: Best of CES 2020

- HD Guru: CES Top Pick

- TechRadar: Best TVs of CES

LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

- CES 2020 Innovation Award

- CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

- Gadget Match: Best of CES 2020

- BGR: Best of CES 2020

LG Signature RX Rollable OLED

- CES 2020 Innovation Award

- Engadget: Best New TVs at CES 2020

- SPY: Best of CES 2020

LG Soundbar SN11RG

- CES 2020 Innovation Award

- CTA Mark of Excellence: Loudspeaker of the Year: Soundbar

LG PuriCare Mini Air Purifier

- CES 2020 Innovation Award

- CTA Mark of Excellence: Emerging Technologies/Disruptor / Miscellaneous Home Technology Enhancements

LGThinQFront-Load Washing Machine

- USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice

- Newsweek: Best of CES 2020

LG Proactive Customer Care

- USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice

LG G8XThinQ with Dual Screen

- CES 2020 Innovation Award

За повече информация относно наградите и отличията на LG на CES 2020, както и за допълнителна информация за продуктите на LG, представенина CES, моля посетете www.LGnewsroom.com.