Министерство на туризма спечели две награди на най-големия и престижен фестивала за реклама в България ФАРА

Министерство на туризма стана единствената държавна организация с престижни творчески награди на фестивала за реклама и комуникации ФАРА 2019. Това е и първото сериозно отличие за креативност в кампания на държавна институция в България.

Туристическата кампания на България във Великобритания „Голямата размяна / The Great Swap” спечели най-трудната и престижна награда в националния фестивала – отличие в категорията Кампания в категория „Услуги“. На проекта The Great Swap беше присъдена сребърна награда, като злато и бронз в категорията не бяха връчени. Кампанията се състезава в категория „Услуги“ наред с всички кампании в сферата на услугите. Кампанията беше отличена и със Сребърна награда в категорията „Креативно използване на медия – креативно използване на съществуващи формати“. В тази категория проектът получи сребро като отново злато не се присъжда. Творческата кампания „Голямата размяна / The Great Swap” е проект на рекламната агенция McCann Sofia.

ФАРА е вторият фестивал за реклама и комуникации за изминалия месец, на който кампанията The Great Swap получава големи награди. В проведения на 16-ти май фестивал ПР Приз кампанията взе Злато в категория „Комуникационен проект в публичния сектор“ и сребро в най-оспорваната категория „Дигитална кампания или проект“.

32 агенции участваха с общо 324 рекламни проекта в тазгодишното юбилейно издание на ФАРА. Фестивалът навърши 20 години и отбеляза годишнината с две церемонии и една юбилейна категория „The best of the first 20”. ФАРА се проведе за четвърта поредна година в Пловдив между 6 и 9 юни като част от културната програма на „Пловдив 2019“.

Кампанията The Great Swap („Голямата размяна“), която получи престижните награди, е част от комуникацията на страната ни като туристическа дестинация за сезон 2018-19 г и по-забавен и нестандартен начин привлече интереса на британските туристи през последните месеци. Кампанията е не само креативна, но и ефективна и допринесе за ръст на туристическите посещения от Обединеното Кралство у нас.