Nike и още 200 обувни компании молят Тръмп да отмени китайските мита

Големи производители на обувки от САЩ написаха отворено писмо до президента Доналд Тръмп с молба да махне обувките от предложения списък с високи мита за внос от Китай. Това съобщава MarketWatch, цитирана от БНР.

Писмото е подписано от около 200 компании, сред които Nike Inc., Under Armour Inc., Foot Locker Inc. и Reebok.

Повод за тази съвместна инициатива даде изявление на Доналд Тръмп, че желае "много силно" въвеждането на допълнителни налози от 25% върху останалия внос от Китай в размер на около 325 млрд. долара, като самият списък включва и обувните принадлежности.

Производителите на обувки заявиха, че като индустрия, която "е изправена ежегодно пред разходи за мита в размер на 3 млрд. долара, можем да ви уверим, че всяко увеличение на цената на вноса на обувки ще има пряко въздействие върху американския потребители". Ако цените се повишат на границата поради транспортни разходи, увеличаване на трудовите ставки или допълнителни мита, потребителите в САЩ ще плащат повече за техните продукти, твърдят компаниите в откритото им писмо до Тръмп.

Асоциацията FDRA оценява, че предложените от президента на САЩ тарифи за Китай ще добавят 7 милиарда долара допълнителни разходи за американските потребители, наред с милиардите, които американците плащат заради митата върху вноса на обувки, които бяха въведена още през далечната 1930-а година. Тези допълнителни налози ще затруднят силно американската работническа класа и семействата на трудещите се.

"Добавянето на 25-процентно увеличение на данъка в допълнение към вече наличните тарифи би означавало, че някои работещи американски семейства би се наложило да плащат почти 100-процентно мито върху закупените от тях обувки. Това е неизмеримо", заявиха компаниите, добавяйки, че "е време да приключим тази търговска война с Китай".