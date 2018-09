Nokia разработва смартфон за геймъри

Интересът на потребителите към геймърските смартфони става все по-голям. Поредната компания, която се насочва към този сегмент, е HMD Global, собственик на търговската марка Nokia.

Компанията публикува снимка, на която виждаме силуета на смартфон, който е придружен от слогана "Are You Ready To #GameOn?". Eдва ли има по-категорично доказателство за плановете на HMD Global да представят устройство, което е оптимизирано специално за игри, съобщава digital.bg.

Снимката се разпространява от социалните акаунти на Nokia в Twitter. Все още обаче няма детайли за името и техническите спецификации.

В миналото Nokia е имала солидно присъствие в бизнеса с геймърски устройства и вероятно се надява отново да заработи добра печалба от него.

