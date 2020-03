Online Advertising 2020: eCommerce

На 2-ри април София ще бъде домакин на конференция за дигитален маркетинг — Online Advertising. Това събитие комбинира три основни панела: SEO, PPC и eCommerce.

Лекторите в панел eCommerce са:

1. Ивайло Нецов — Управляващ директор foodpanda. Ръководи успешно най-голямата платформа за поръчки и доставки на храна у нас, като под негово управление са над 450 души екип.

2. Милена Иванчева — Маркетинг мениджър, foodpanda. Има близо 7 години опит в сферата на рекламата и комуникациите.

3. Анна Лебедева — SEMrush Head of Growth Marketing. Като ръководител на отдел Growth marketing в SEMrush, Анна отговаря за интегрираните маркетингови кампании за растеж и затвърждаване на SEMrush като водеща световна маркетинг и технологична компания.

4. Joyce Qian — Head of Growth, ContactPigeon. Joyce има дългогодишен опит в стратегическото консултиране, управление на проекти и в индустрията с компании като Booz & Co и Bank of America в САЩ.

5. Георги Георгиев — съсобственик на Web Focus LLC. Има над 15 години опит в онлайн маркетинга, анализа на данни, уеб анализи, статистика и дизайн на бизнес експерименти. През годините притежава и разработва дузини сайтове и е консултирал стотици клиенти.

6. Геннадий Воробьов — Съосновател и ръководител на Netpeak Bulgaria. Сертифициран Google Analytics и Google AdWords специалист. Преподавател в Softuni Digital, трейнър в Google Partners (съвместен проект на Google и Softuni Digital – курс за Google Analytics и Train the trainers в рамките на Дигитален гараж).

7. Николай Тотов — Marketing Manager на Plesio Computers. С над 15 години опит в ритейл ИТ индустрията, фокусира се най-вече върху теми като многоканален бизнес модел и дигитална трансформация.

Спечциално за читателите на Expert.bg e осигурен специален достъп до eCommerce лекции от Online Advertising 2018:

# 1 Драгомир Драганов, eCommerce специалист в Baby.bg & Георги Кандев, Team Lead of PM Netpeak BG

3 задължителни стъпки, с които да се подготвим за големи кампании (Black Friday, Коледа, рожден ден и тн.):

# 2 Геновева Петрова, Executive Director Remixshop.com

История на развитието на Remix:

Организатори — Netpeak Bulgaria и Octopus Events.