САЩ налага санкции на китайска компания, купувала ирански нефт

САЩ ще наложи санкции на китайска държавна компания и нейния ръководител заради внос на ирански петрол. Компанията Zhuhai Zhenrong ще бъде санкционирана, тъй като е внесла нефт от Иран в нарушение на американските санкции срещу иранската петролна индустрия, обяви държавният секретар Майк Помпео, цитиран от New York Times.

Това е първият път, в който компания ще бъде понесе наказание заради търговия с Техеран, а ходът със сигурност ще засили напрежението между Пекин и Вашингтон.

Петролът е най-големият източник на приходи за Иран, а администрацията на Тръмп иска да сведе този износ до нула, за да принуди ислямската република да се откаже от ядрените си амбиции и подклаждането на бойни действия в Близкия изток.

След изтичането на гратисния период, в който някои държави имаха право на петролна търговия с Техеран, Вашингтон затегна санкциите и стриктно следи за спаването им.

Китайски държавни служители заявиха, че не са съгласни с ограниченията и Пекин ще продължи да внася нефт от Иран. Китай е най-големият вносител на ирански петрол.

Китайските власти се противопоставиха на едностранните санкции на САЩ. "Китайското правителство се ангажира да защитава законните права и интереси на китайските предприятия", каза говорител на външното министерство на Китай в края на април.

Държавните Zhuhai Zhenrong и Sinopec са двете основни китайски компании, които внасят ирански петрол.

Танкерите разтоварват милиони барели ирански петрол в китайските пристанища, където петролът се съхранява в специални хранилища, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на свои информирани източници.

Нефтът не е преминал през китайските митници, нито е отчетен в националната статистика за вноса и може технически да не наруши американските санкции, защото все още е собственост на Иран, твърдят източниците на агенцията.

Китай е получил първата доставка след санкциите в средата на юни. Тогава танкерът Salina, който може да превози до 1 млн. барела суров петрол е акостирал в китайско пристанище и е разтоварен в рамките на 2 дни, съобщава Financial Times.

