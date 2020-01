САЩ печели 250 млрд. долара от сделката с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Twitter, че "първата фаза" на търговското споразумение, което беше подписано вчера с Китай, ще донесе 250 млрд. долара в икономиката на страната му. Той съобщи, че ще започне преговори за "втората фаза" на сделката с Пекин.

"Една от най-големите търговски сделки правени някога! Тя също така е добра за Китай и за нашите дългосрочните отношения. 250 милиарда долара ще се върнат в страната ни и сега сме в чудесна позиция за начало на втората фаза на преговорите. Никога не е имало нищо подобно в историята на САЩ! Следва USMCA (търговското споразумение САЩ - Мексико - Канада)!", публикува той в личния си акаунт в Twitter.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT!