Сметките на "Булгаргаз" може да се запорират?

“Булгаргаз” ЕАД може да се окаже със запорирани сметки. Причината е, че фондът Worldview, основният кредитор на „Петрокелтик“, най-големия британски инвеститор в България, ще търси изпълнение за неизплатени средства от „Булгаргаз“, предаде БГНЕС.

За неизплатените сметки на „Булгаргаз“ става ясно от съобщение на фонда в Twitter.

Worldview Funds to seek enforcement over @_Bulgargaz assets for non payments. Instructions have been issued to bailiffs to freeze @_Bulgargaz assets to recover funds.