Тръмп избухна срещу милиардерите братя Кох

Президентът на САЩ Доналд Тръмп взе на мушка двама от най-богатите американци и спонсори на Републиканската партия - братя Кох, като каза, че са станали "за смях".

Причината за гнева на Тръмп е обявеното от страна на семейство Кой намерение да не подкрепи всички кандидати на републиканците на предстоящите междинни избори в САЩ (избори за двете камари на Конгреса).

"Глобалистите братя Кох, който станаха за смях в истинските републикански кръгове, са срещу укрепените граници и влиятелната търговия. Никога не съм търсил тяхната подкрепа, защото не ми трябват парите им или лошите им идеи", написа президентът в Twitter.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....

В отделен пост Тръмп добавя, че той е направил Кох богати и че бизнес мрежата им е "много надценена".

....them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker - a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again!