Тръмп шеговито към Путин: Не се намесвайте в изборите (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп с усмивка размаха пръст на руския си колега Владимир Путин след срещата между двамата, която се проведе тази сутрин в Осака. Стопаните на Белия дом и Кремъл не споделиха подробности за темите на разговора си със журналистите, който е част от форума Г-20, съобщават световните агенции.

По-рано днес руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви пред РИА Новости, че са били „обсъдени въпроси за стратегическата стабилност, засегнати са били и теми, свързани със Сирия и Украйна”. Срещата на Путин и Тръмп продължи час и половина, отбелязва още БГНЕС.

„Президентът Тръмп приключи срещата си с президента Путин. Двамата се съгласиха, че подобряването на отношенията е в интерес на двете страни и на целия свят. Те също така обсъдиха ситуацията в Иран, Сирия, Венецуела и Украйна“, се казва още в съобщението на Белия дом, публикувано в Twitter.

В началото на разговорите руският президент отбеляза, че двамата с Тръмп „имат за какво да си говорят“. На свой ред американският държавен глава съобщи, че сред темите, които ще бъдат обсъдени, са въпросите на разоръжаването и търговията. Тръмп изрази мнение, че резултатите от срещата ще бъдат отлични. На въпроса на журналист дали е предупредил Путин да не се меси в предстоящите президентски избори в САЩ, Тръмп се обърна към държавния глава на Руската федерация и усмихвайки се, размаха пръст срещу него с репликата: „Не се бъркайте в изборите, г-н президент, не се намесвайте!" Путин не каза нищо, но се засмя в отговор.

Trump joked with Putin about election interference. He is screwing America! He must be removed from office at all costs. Whatever it takes. pic.twitter.com/V9xG6ODkRQ