Туит на Тръмп смъкна цената на петрола

Пост на американския президент Доналд Тръмп доведе до поевтиняване на петрола. Става дума за пореден призив на държавния глава Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да намали цените на суровия петрол.

Ескалиращият търговски спор между Вашингтон и Пекин, който предизвика поредните разпродажби на азиатски акции в четвъртък, се усеща също и на петролните пазари, след като Китай предупреди, че би могъл да въведе мита върху вноса на суров петрол в САЩ от все още неопределена дата, предава Reuters.

В сряда Тръмп обвини ОПЕК, че насърчава по-високите цени на горивата. "Монополистите от ОПЕК трябва да помнят, че цените на бензина се качват, а те правят малко, за да помогнат. Даже дърпат цените още по-нагоре, докато САЩ защитават много от членовете им за малко пари. Това трябва да е двупосочна улица. НАМАЛЕТЕ ЦЕНИТЕ СЕГА!", написа президентът.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!