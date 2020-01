Венецуела ще продава злато и нефт в криптовалутата си

Венецуела ще продава нефт и част от златото, което произвежда, в националната си криптовалута петро, заяви президентът на страната Никола Мадуро.

"Ще продаваме венецуелски петрол в замяна на петро. Вече продаваме на Венецуела желязна руда и стомана в петро. Подписахме договори за продажба на нефт, стомана, желязо и алуминий и ще продадем част от златото за петро", казва Мадуро, цитиран от местния вестник El Nacional.

По думите му правителството успешно налага криптовалутата в ежедневието на жителите на Венецуела. През декември властите в страната прехвърлиха коледните добавки на пенсионерите и служителите в обществения сектор в новата валута, припомня ТАСС.

The Petro is a marvel and a miracle that reaches our workers and retired workers of the country in order to make their purchases. It is a unique and extraordinary new experience of our economy. We are an example to the world! pic.twitter.com/XNzbINfOsp