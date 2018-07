Бебе зайче предизвика паника на летище (Снимки, видео)

Сапьорски отряд на австралийската полиция бил повикан на летището в Аделаида заради опасения за взривно устройство в изоставен багаж в дамска тоалетна. Съдържанието на чантата обаче било доста неочаквано, пише Travel + Leisure.

Оказало се, че вътре има малко зайче. Не били оставени контакти или някаква идентификация.

От полицията споделят, че за първи път им се случва да намерят животинка в изоставен багаж. Зайчето е било предадено на местна организация за защита на животните. Преди това обаче е получило тематичното име Боинг.

Тъй като си е личало, че за него са се грижили добре до момента, властите са учудени, че било изоставено. Причината би могла да бъде, че собственикът напуска страната и е искал да го остави на оживено място, където със сигурност ще го намерят и погрижат за него. Или пък е решил да го вмъкне контрабандно в самолета, но се е отказал в последния момент.

Federal police hop into action after wascally wabbit causes bomb scare at #Adelaide Airport https://t.co/LlMXqxI8Af pic.twitter.com/EwL0aBK1Gl — Eugene Boisvert (@eugeneboisvert) June 28, 2018

The rabbit on show at the @rspcasa pic.twitter.com/QLsZWQI8dB — Eugene Boisvert (@eugeneboisvert) June 28, 2018

@rspcasa will try and find a home for this cute dwarf rabbit, found abandoned in Adelaide airport toilets. He sparked a bizarre security scare @TenNewsADEL pic.twitter.com/fmJOaH5ylK — Brett Clappis (@BrettClappis) June 28, 2018

