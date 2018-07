Кой е на корицата на Time - Тръмп или Путин? (Снимка)

Авторитетното американско списание Time излезе с провокативна корица след срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Хелзинки.

На снимката лицата на двамата лидери са припокрити в колаж, като препратка към скандала, който Тръмп забърка с мекото си поведение към Русия и към спекулациите за връзките му с историческия съперник на САЩ.

The New TIME cover is something... pic.twitter.com/LtOAHnh9VJ

„На кого вярвате? Това е прост въпрос, който беше зададен на президента Тръмп от журналист в Хелзинки. В този момент той можеше да опровергае думите на своя дългогодишен враг Русия, но вместо това Тръмп отговори: „Имам вяра и в двете страни”, пишат от Time в материала към представянето на корицата.

„Основателите на Съединените щати са дали на бъдещите президенти само няколко важни инструкции, събрани в Конституцията. Преди да встъпи в длъжност, президентът на Щатите трябва да се закълне да опази и защити Конституцията ни и съвестно да изпълнява задълженията си”, посочват от Time

Припомняме, че американският президент унижи собствените си разузнавателни служби, като каза, че не е имало руска намеса в изборите през 2016 г. После се отрече от думите си и каза, че просто се е объркал, но не и преди да си навлече поредните остри критики от политици и граждани на САЩ.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1