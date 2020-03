Online Advertising Conference - LIVE

Имаме важни новини за нашите последователи!

Партньорите ни, които организират Online Advertising Conference, са загрижени за здравето на своите участници и обезпокоени за ситуацията в страната и света.

В тази връзка, те взеха решение конференцията Online Advertising, насрочена за 2-ри април, да се проведе в онлайн формат с live stream връзка. Офлайн конференцията ще се проведе, но предвид обстоятелствата, се отлага за месец октомври 2020.

Информация за участниците в OA Conf 2020, които вече са закупили или поръчали своите билети:

- Вашите билети са валидни за Online Advertising 2020 през октомври.

- Нещо повече, получавате безплатен достъп до OA Conf Live Edition.

- Като бонус ще получите и безплатен достъп до видеата от OA Conf 2018.

Може да закупите сега билет за OA Conf Live. Цената за достъп до конференцията е 48лв.

Лекторите, които ще изнесат лекции онлайн, са:

- Виктор Карпенко — Основател на SeoProfy. Впечатляващи резултати в сферата на дигиталния маркетинг, като например достигнати 2 500 000 уникални посещения на ден от Google в сайт за запознанства.

- Алексей Данченко — Co-Founder на eSputnik. Алексей е експерт по електронна търговия и SaaS с повече от 10 години опит. Той е автор и coach на курсове по мениджмънт, оптимизация на бизнес процеси, маркетинг и стратегии.

- Андрей Суховой — VP Growth в OWOX BI. Андрей има над 10 години опит в онлайн бизнеса, като работи в сферата на Digital Analytics и MarTech и предоставянето на клиентски решения за търговия на дребно, електронна търговия, туристически услуги, телекоми и др.

Георги Георгиев — Съ-собственик на Web Focus LLC. Има над 15 години опит в онлайн маркетинга, анализа на данни, уеб анализи, статистика и дизайн на бизнес експерименти. През годините притежава и разработва дузини сайтове и е консултирал стотици клиенти.

Павел Антонов — Head of Mobile Performance Unit на Httpool Baltics. Екипът на Павел управлява най-големите performance маркетинг клиенти в рамките на IMS-Httpool, подсигурявайки ефективността на изразходваните мултимилионни бюджети в различни канали и пазари. Управляваните рекламни бюджети варират около $ 2,5 млн. + на месец.

Геннадий Воробьов — Съосновател и ръководител на Netpeak Bulgaria. Сертифициран Google Analytics и Google AdWords специалист. Преподавател в Softuni Digital, трейнър в Google Partners (съвместен проект на Google и Softuni Digital – курс за Google Analytics и Train the trainers в рамките на Дигитален гараж).

Владимир Драгиев — Managing Partner, IDConsult. Владимир e специалист с над 10 годишен опит в дигиталния маркетинг. Фокусът му е върху SEO, SEM и Data Collection за големи проекти.

Станислав Димитров — Founder, Konversa. Нееднократно е бил в топ 120 на най-добрите SEO специалисти в света, според класацията на Moz;

Николай Тотов — Marketing Manager на Plesio Computers. С над 15 години опит в ритейл ИТ индустрията, фокусира се най-вече върху теми като многоканален бизнес модел и дигитална трансформация.

Joyce Qian — Head of Growth, ContactPigeon. Joyce има дългогодишен опит в стратегическото консултиране, управление на проекти и в индустрията с компании като Booz & Co и Bank of America в САЩ.

Вземете участие в OA Conf Live

P.S. Ако искате да закупите билет за оffline събитието през октомври 2020 — може да го направите с 5% отстъпка с промокод ExpertBG

Организатори — Netpeak Bulgaria и Octopus Events.