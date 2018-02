Google пусна олекотена версия на приложението Gmail

Google попълни списъка си от приложения, предназначени за потребителите със скъп и бавен интернет, с олекотена версия на електронната поща Gmail. Приложението Gmail Go заема по-малко място на устройството и използва по-ефективно трафика, предаде TechNews.

Лекият клиент включва редица от стандартните възможности на Gmail, включително превключване между акаунти, преглеждане на кореспонденцията в режим на диалог, известия за нови писма и др.

Отдясно на приложението се показват съобщенията от приятели и членове на семейството. Писмата с реклами и известия от социалните мрежи се разпределят в отделни раздели (табове) на Gmail Go.

За зареждане на приложението са необходими само 9,5 мегабайта, докато пълната версия на Gmail за Android има обем 20,6 мегабайта. Инсталирането приложение Gmail Go заема около 25MB в паметта на смартфона, в сравнение с 47MB за пълната версия.

Разбира се, Gmail Go има и някои ограничения. Така например, олекотеният имейл клиент синхронизира по-малко писма и прикачени файлове, за да консумира по-малко интернет трафик.

Gmail Go не е достъпен за всеки потребител. От приложението могат да се възползват притежателите на смартфони под управление на Android Go, а APK-версията може да се инсталира само на Android 8.1 Oreo.

По-рано Google пусна още няколко Go версии на свои популярни приложения, сред които YouTube Go, Files Go, Google Go, Google Maps Go и Assistant Go.

Редактор: Деница Райкова