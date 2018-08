Как телефонът ви да изпраща автоматични SMS-и в отговор на неприети обаждания

Невинаги е удобно да говорим по телефона и тогава просто отхвърляме обаждането. Знаете ли обаче, че можете да активирате настройка, чрез която отсрещната страна да получава автоматично съобщение в отговор на неприетото повикване?

В iPhone например има три вида универсални съобщения: “Извинявай, не мога да говоря в момента”, „Идвам/На път съм” и “Може ли да се чуем по-късно?” (на английски: “Sorry, I can’t talk right now.”, “I’m on my way.” и “Can I call you later?”). Можете обаче и да ги промените, като напишете свой текст.

А ето и как да активирате изпращането им по съвети на HowToGeek:

- За iOS: Влезте в менюто с настройки (Settings) на основния екран и изберете подменюто “телефон” (Phone). Щом менюто се отвори, изберете опцията „Oтговори със съобщение” (Respond with Text). Натиснете върху някое от трите съобщения и отдолу ще се появи клавиатура. Използвайте я, за да промените текста по свое усмотрение. Новото съобщение ще се запомни автоматично.

- За Android: Влезте в менюто Settings в телефона и след това натиснете върху Call. Плъзнете пръст надолу по екрана, докато видите опцията Decline with message (Отхвърлете със съобщение). Ще видите няколко предварително програмирани съобщения. Можете да ги използвате както са или да редактирате някое от тях - просто го натиснете, напишете своя текст и запазете промяната със Save. С бутона + в горната дясна част на екрана можете да добавите и ново съобщение, измислено изцяло от вас.

