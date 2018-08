"Калашников" показа ретро електромобил, с който ще конкурира Tesla (Снимки)

Руският производител на оръжия "Калашников" показа своя първи електромобил CV-1, с който се закани да конкурира американската компания Tesla.

Концептуалният прототип бе демонстриран на международното изложение „Армия 2018“ край Москва, съобщи BBC.

CV-1 е на базата на ИЖ-21252 „Комби“ от 70-те години на XX век. Но под корпуса на машината с ретро дизайн имало няколко оригинални системи, разработени от „Калашников“.

Сред тях била бързодействаща система за модулно управление на захранващите елементи, позволяваща протичане на ток от 2000 ампера (3000 ампера в бъдеще) с контрол върху елементите в реално време и при зареждане и презареждане.

Батерията на електрическата „суперкола“ захранвала революционен инвентор с габарити 50х50х100 см и маса 50 кг, който позволява постигането на полезна мощност до 1,2 МВт. Капацитетът на батерията е 90 кВт/ч.

Мощността на CV-1 е 220 кВт. Пробегът с едно зареждане – 350 км, a времето за достигане на скорост от покой до 100 км/ч – 6 секунди.

Компанията "Калашников" отдавна опитва да разшири дейността си. Преди време пусна на пазара линия дрехи, както и други цивилни аксесоари от чадъри от калъфи за мобилни телефони.

А ето и как изглежда новия ретро електромобил:

