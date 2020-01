Мъск смята да изпрати Tesla на Марс? (СНИМКИ)

Когато космическият кораб на SpaceX тръгне към Марс през 2022 г., полезният му товар може да включва Tesla Cybertruck.

Изпълнителният директор на двете компании Илън Мъск намеква, че те отново могат да работят заедно, за да изпратят автомобил в космоса.

В зависимост от това как може да се интерпретира един от последните му туитове, изглежда вероятно към Червената планета да се насочи моделът Cybertruck.

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars