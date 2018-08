Впечатляващата нова кола на Владимир Путин (Снимки, видео)

Владимир Путин залага на руското. Държавният глава вече се вози в автомобил, местно производство.

Колата с марка Aurus Senat бе официално представена на изложение в Москва. Тя е снабдена с всички системи за защита и безопасност, заложени в стандартите на охранителните спецслужби.

Доставката на новите руски автомобили марка Aurus по проекта "Кортеж" за президентската администрация ще завърши до края на годината. Самият проект предвижда създаване на група автомобили - лимузина, седан и миниван - за най-високопоставените държавни представители на Русия. Моделите на автомобилите "Аурус" са с имена от кремълските кули - "Сенат", "Арсенал" и "Комендант".

Автомобилите ще бъдат пуснати и за свободна продажба.

Details on new #Putin's prez car: "Senate-limousine":length - 6,62m/21,7 ft.;front - 2m/6.5 ft;elevation - 1,7m/5,5 ft.)road clearance-200 mm/7,8 inch.The car designed within special project "Motorcade"& family of 3 vihecles named "Aurus."Porsche helped produce gasoline engine pic.twitter.com/i5QKKiu1A0