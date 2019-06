Иновативно бюро ви позволява да работите в легнало положение (ВИДЕО)

Вредните ефекти от работата в днешно време се различават в сравнение с тези от преди половин век например. По-малко хора извършват физически труд и много повече работят на бюро пред компютър, което идва със своите плюсове и минуси.

Седенето по цял ден създава проблеми за гърба, сърдечната система и т.н. Затова и има служители, които предпочитат да работят на т.нар "стоящи" бюра - такива на нивата на гърдите, които им позволяват да стоят прави. Има обаче още един иновативен вариант за съвременна работа - бюрото Altwork Station, пише Mashable.

Прилича малко на зъболекарски стол, нали? Не се тревожете, нищо болезнено няма да ви се случи. Това просто са бюро и стол, които можете да нагласяте в различни позиции, включително легнала и полулегнала.

Съществуват само два потенциални проблема. Първият е, че тази работна станция струва доста скъпо - 8500 долара. А вторият, че не сме сигурни дали служителите няма да предпочитат да си подремват на стола, вместо да се трудят.

А вие бихте ли работили по този начин?

This weird desk lets you work while laying on your back, just don't fall asleep pic.twitter.com/EmFFRG4DxB