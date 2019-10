Карта от чисто злато? Вече се предлага такава (ВИДЕО)

Привилегията да имат "златни" карти обикновено е запазена за най-богатите хора в света. Банките и финансовите компании предлагат това луксозно платежно средство на най-заможните си клиенти, за да им гарантират удобство и възможност да се разплащат по цял свят. "Златните" карти са белег на висок материален статус и обикновено не са достъпни за всички.

В унисон с тази тенденция Британският Кралски монетен двор произведе карта от чисто злато. Производителят на британските монети разработва картата в партньорство с Mastercard и технологичната компания за разплащания Accomplish Financial. Удоволствието да имате такава ще ви струва 18 750 британски паунда (21 335 евро).

Направена от 18-каратово злато, картата е предназначена за ценители на лукса, които искат да направят впечатление. Притежателите на луксозния продукт ще получат достъп до премиум акаунт, наречен Raris, без такси за транзакции и обмен на чужда валути, както и специални персонализирани услуги от Mastercard, съобщава CNBC.

Картата е създадена в отговор на нарастващите потребителски изисквания към уникални и луксозни разплащателни карти, твърдят от британския ѝ производител.

Purity. Precision. Rarity. In partnership with Accomplish Financials, @RoyalMintUK are proud to unveil #Raris, a world first solid #gold payment card. Find out more today >> https://t.co/tkM5mGrlrO pic.twitter.com/Myz9UGtjep