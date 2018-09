Мъртъв плъх в супата струва на ресторант 190 млн. долара (Снимка)

Популярната китайска верига ресторанти Xiabu Xiabu загуби около 190 млн. долара от пазарната си капитализация заради срив на акциите ѝ, предизвикан от отблъскващ инцидент - бременна жена намери мъртъв плъх в супата си.

Случаят е от китайската провинция Шандун. Там жената си поръчала ястие и дори изяла няколко лъжици, преди да забележи гризача. Персоналът ѝ предложил 5000 юана (729 долара) компенсация, пише BBC.

Съпругът на бременната дама обаче отказал офертата и искал жена му да премине пълен медицински преглед преди да реши каква компенсация ще поиска. Според съпруга някой от персонала дори предложил тя да направи аборт, ако се притеснява за здравето на бебето и му предложил 20 000 юана (2 900 долара) за интервенцията.

Снимките на сварения плъх бързо се разпространиха в китайската социална медия Weibo, където потребителите реагираха с гняв и погнуса.

Ресторантът Шандун остава затворен.

Weifang, China (IP) - Chinese authorities in Weifang city are poised to probe an underlying dead rat that was discovered by a pregnant woman in her dish of hotpot at a popular Xiabu Xiabu restaurant in Weifang, Shandong. Meanwhile, the victim is undergoing medical examinations pic.twitter.com/rl4iPksaoz