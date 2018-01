Откриха един от най-големите диаманти, намирани някога (СНИМКА)

Диамант, за който се смята, че е петият най-голям намиран някога, бе открит в африканската държава Лесото. Това съобщиха от Gem Diamonds, предадоха световните агенции.

Камъкът може да струва около 40 милиона долара.

Компанията откри камъка в мината Letseng в изолираната южноафриканска държава и описва находката от 910 карата като имаща "изключително качество".

"Откакто Gem Diamonds придобива Letseng през 2006 г., мината е произвела някои от най-забележителните диаманти в света, включително 603 каратовия Lesotho Promise," каза главният изпълнителен директор на Gem Diamonds Клифърд Елфик в изявление.

"Въпреки това, този изключителен диамант от най-високо качество е най-големият добит до момента ... Това е забележително."

Historic Find: Gem Diamonds recovers second largest gem-quality diamond in a century: 910 carats. Amazing stone unearthed at Letšeng Mine in Lesotho https://t.co/dhdNicRfQe @GemDiamondsLtd pic.twitter.com/0YSxeXO6oi