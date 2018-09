SpaceX праща турист в орбита на Луната

Компанията на Илън Мъск SpaceX е сключила първия си договор за частно пътуване в космоса. В съобщение в Twitter от фирмата обявиха, че ще изпратят човек в орбита на Луната.

Частният полет ще се осъществи с разработената ракета от компанията Big Falcon Rocket, с която имат за цел да изведат още хора в открития космос, дори до Марс.

Ракетата има 31 двигателя и може да носи със себе си до 150 тона товар.

Очаква се в понеделник, 17 септември, да стане ясно името на човека, който ще осъществи пътешествието, и кога точно ще се състои то.

