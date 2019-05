Тези песен бе избрана за най-хубавата в историята (Видео)

Всеки вероятно би твърдял, че неговата любима песен е най-хубавата. Ако вашата е "Yesterday" на легендарните "Бийтълс", то мнението ви съвпада с това на много други хора. Класация на изданието 24/7 Wall Street за най-хубавите песни на всички времена постави именно този хит начело.

За подредбата са отчетени фактори като продажбите, престоят в класацията на "Билборд", броят на кавърите и популярността на песента сред меломаните.

"Yesterday" има 665 кавъра. В класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" тя се задържа 11 седмици. Автор на трака е Пол Маккартни.

На второ място е "Bridge over Troubled Water" на Саймън и Гарфънкъл от 1970 г. Тя има повече от 400 кавъра, а в класацията за сингли на "Билборд" се задържа 14 седмици

Трета е "Rolling In the Deep" на Адел от 2010 г. Тя се задържа 65 седмици в Hot 100 и има 84 кавъра.

В класацията следват "Hey Jude" на "Бийтълс", "All of Me" на Джон Леджънд, "Bad Romance" на Лейди Гага, "Bohemian Rhapsody" на "Куин" и други.