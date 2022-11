Абсурдите на Мондиал 2022: 100 евро за бира, спане в пустинята и глоба от 70 000 евро

Абсурдите около предстоящото Световно първенство в Катар продължават с актуализирането на цените, които феновете ще трябва да платят по време на Мондиала. От месеци сред най-големите притеснения на феновете е какво ще се случва с алкохола в страната, където той не е забранен, но законът позволява да се консумира само на определени места. Това ще са т.нар. фен зони, в които дошлите заради Световното туристи ще могат да гледат и да консумират бира.

Това обаче няма да е никак евтино удоволствие, защото домакините въведоха в продажба билети за въпросните фен зони. Тоест никой няма да може спокойно да влезе и да гледа мача, трябва да има билет. "Champions Sports Bar" в хотел Marriott в Доха вече определи цена от 1000 риала (около 270 евро) за достъп до гледане на полуфиналите и финала, с ваучер за 3 напитки, като феновете ще могат да избират между две марки бира и чаша вино. Мачовете от груповата фаза са по-евтини – 200 риала (около 50 евро), но ако искате да вземете повече напитки – всяка следваща ще ви струва по 100 евро.

Цените на алкохола в Катар са сред най-високите в света заради т.нар. "данък върху греха". Това е налог, с който се облагат със 100% стоки или услуги, които се считат за вредни за обществото като тютюн, алкохол, енергийни и безалкохолни напитки с добавена захар и хазарт. Основната цел е да се намали потреблението на вредни стоки и да се увеличат държавните приходи.

Освен това сериозни притеснения предизвика информацията, че без билет и място във фен зоната или на самия стадион, феновете може да не намерят къде да гледат мачовете, защото в Катар те ще бъдат излъчвани само по платени канали.

Междувременно министерството на правосъдието на Катар излезе с официално съобщение, че всеки който "издава, продава, препродава или разменя" билети за мачове от предстоящото световно първенство, без разрешение от страна на FIFA, ще бъде глобен с 250 000 риала (над 67 000 евро). "Билети, които са прехвърлени непозволено, не са валидни и могат да бъдат анулирани по всяко време без предизвестие. Всеки опит за прехвърляне на билети е в нарушение на Условията за използване на пропуските и може да доведе до граждански и наказателни глоби и санкции", гласи съобщението.

Уебсайтът уточнява, че ако зрител е възпрепятстван да посети даден мач, той може да пусне билета си за препродажба в официалната платформа на световната платформа FIFA Ticketing.

Много от феновете също така няма да бъдат в хотели, а ще трябва да прекарат престоя си в т.нар. Fan villages – контейнери в пустинята с фиксирана цена от 200 евро на нощувка. Стотиците контейнери бяха поставени в пустинята заради огромния недостиг на леглова база в страната.

