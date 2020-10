Иновации в търговете донесоха Нобел за икономика на двама американци

Американските учение Пол Милгръм и Робърт Уилсън са носители на Нобеловата награда за икономически науки за 2020 г., потвърди Кралската шведска академия на науките.

Двамата американци са наградени "за усъвършенстване на теорията на търговете (аукционите) и изобретяването на нови форми на аукциони".

Двойката "започна с фундаменталната теория и по-късно използва резултатите си в практически приложения, които се разпространиха в световен мащаб. Техните открития са от голяма полза за обществото", казва Пeтeр Фредриксон, председател на Нобеловия комитет.

