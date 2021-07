Експлозия избухна в рафинерията Petromidia, разположена в румънския град Нъводари, на брега на Черно море, на 25 км северно от пристанище Констанца. Петима души са ранени и настанени в болница, a един работник e загинал. Министърът на околната среда Барна Танцос предупреди, че въздействието върху околната среда може да бъде голямо, предадоха румънски медии.

Висок стълб черен дим може да се види от плажовете на курорта Мамая, близките градове, дори и от самата Констанца. Видеоклипове показват плажуващи по румънското Черноморие, изпаднали в шок от вида на огромния облак от дим.

Районът на експлозията е отцепен, а работещите в него са евакуирани, тъй като има голям риск от нови взривове и нов пожар. Хората, живеещите в радиус от 1 км, са предупредени да останат по домовете си и да не отварят прозорците.

Пожарът е избухнал около обяд в инсталацията за хидрофиниране на дизелово гориво, след като се е запалил газов компресор, посочва Replica Online. По първоначална информация експлозията най-вероятно е причинена от спукана тръба. Инсталациите са основно ремонтирани между март и април миналата година. Около 15:00 часа пламъците са овладяни, а огънят е потушен, предава digi24.ro.

