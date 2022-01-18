Tesla произвежда електромобил само за 38 секунди (ВИДЕО)

39 руснаци и 20 "инвеститори" от Близкия изток са основната част от получилите от прословутите "златни паспорти" в България, разкрива разследване на Mediapool.bg. Но те далеч не са всички – общо 103-ма души са облагодетелствани да се движат свободно в ЕС с наш паспорт. На 7 от тях той е отнет заради установени...