PR News номинира българска ПР агенция за Агенция на годината за цял свят на Platinum PR Awards 2019

SiteMedia Consultancy бе отличена и в категория PR Team of the Year в тазгодишното издание на една от най-престижните световни награди за комуникации в света, а Любомир Аламанов бе номиниран за CEO of the Year, в качеството му на Управляващ партньор

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News номинира SiteMedia Consultancy в категория „Agency of the Year“ в престижната си класация Platinum PR Awards 2019. Компаниите са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 17 септември в Ню Йорк.

Агенцията има и още няколко номинации сред финалистите в различните категории на Platinum PR Awards 2019:

- екипът на SiteMedia Consultancy е номиниран за PR Team of the Year. Той ще се бори за призовото място с комуникационните екипи на Mastercard Europe, T-Mobile, Центъра за контрол и превенция на заболяванията към Министерството на здравеопазването и социалната политика на Съединените щати и други.

- SiteMedia Consultancy е номинирана в категория Community Relations за кампанията #daretowowandcare, реализирана за бранда Nivea на Байерсдорф България.

- Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, е номиниран в категория „CEO of the Year“. Той е единственият представител на Източна Европа, достигнал до финала на авторитетните награди.

SiteMedia Consultancy се съревновава агенции като FleishmanHillard, Hill+Knowlton, Burson Cohn Wolfe, Ruder Finn, MSL Group, Weber Shandwick, Edelman, Ketchum и много други. Тя е единствената агенция от Източна Европа, получила четири номинации на Platinum PR Awards 2019.

„Огромна чест е за нас да получим подобно признание. Българска ПР агенция да бъде номинирана за Агенция на годината за целия свят от престижна комуникационна медия като PR News е триумф на българската комуникационна общност. Както често казвам, българският ПР пазар е на световно ниво и името на България се чува на всички комуникационни форуми по всички континенти. По нищо не отстъпваме на гигантите в сферата и на много места дават България за пример. Щастлив съм, че и екипът ни е определен за един от най-добрите в света. Приемаме тази номинация като резултат на тригодишната ни работа, на подхода ни към хората и работния процес, на цялостното развитие на бизнеса на SiteMedia Consultancy. Сам човек нищо не може да направи, само екипната работа постига високи резултати.“, сподели Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy и допълни: „Моята номинация в категория „CEO of the Year“ е само продължение на екипната ни номинация. Но повече сме горди с номинацията за кампанията на Nivea #daretowowandcare в категорията Community relations. Освен, че кампанията е една от първите, реализирани само с нано-инфлуенсъри в Инстаграм, тя е и прекрасен пример за комуникациите на 21-и век. Можем да се гордеем, че в България правим кампании за Community Branding на световно ниво. Добре се развива нашата общност, това го показа и последното честване на 07 юли, Деня на ПР-специалиста, събрало по-голямата част от пазара. Всички успехи на общността ни през последните години показват, че сме на прав път и усилената работа се възнаграждава.“

За Любомир Аламанов

Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy. В сферата на комуникациите е повече от 20 г. и е ръководил проекти за Lidl, Coca-Cola, HP, Microsoft, Telenor, Загорка, Нестле, Байерсдорф, Сименс и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от основателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин председател за 8 последователни години. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations. PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията - 50 Game-Changers of PR for 2017, а The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018. Най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) го номинира за PR Leader of the Year на своите ICCO Global Awards 2018.

За SiteMedia Consultancy

SiteMedia Consultancy (www.sitemedia.bg) е ПР агенция, специализирана в класически и иновативни комуникационни услуги, като Employer Branding, Time Management, Talent Development, Community Branding, Risk Assessment и други. През последната година агенцията разработи успешни комуникационни кампании както за големи международни компании като Lidl, Coca-Cola, hp inc, Майкрософт, Теленор, Загорка, Байерсдорф и други, така и за иновативни стартъп идеи. Офисът на SiteMedia Consultancy се развива като Community&Event център и през 2016 г. спечели награда „Най-креативно офис пространство”. През 2017 г. SiteMedia Consultancy спечели 11 награди, както и второ място като Агенция на годината, на престижните BAPRA Bright Awards, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). PR News определи SiteMedia Consultancy за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят за 2018 г.

За PR News

PR News e издание, което е насочено към комуникационната и маркетинг общност в корпорации, агенции и непрaвителствени организации. Фокусира се върху изграждането и развиването на уменията на ПР и маркетинг специалисти в областта на социални медии, кризисни комуникации, дигитален ПР, оценка, връзка със служители, медия обучения, корпоративна социална отговорност и копирайтинг чрез ежегодни инициативи като уебинари, конференции, награди, работилници и наръчници. Организацията стартира своя бюлетин преди 70 години и до днес подкрепя развитието на комуникационни и маркетинг специалисти, информирайки ги за последните новини в индустрията.