Топ 5 на най-гледаните видеа в YouTube за всички времена

Съоснователят на YouTube Джавед Карим качва първото видео в сайта през април 2005 г. Днес в платформата се качват стотици клипове всяка минута.

Първото видео, достигнало 1 млн. гледания, е реклама на Nike с участието на футболната звезда Роналдиньо. А първото с 1 млрд. гледания пък е хитът Gangnam Style на корейския изпълнител Psy.

Към момента култовата песен, към която има още по-култов танц, обаче се намира чак на пето място в класацията на най-гледаните клипове в YouTube. Ето кои са останалите в челната петица.

5. Psy - Gangnam Style, 3,1 млрд. гледания

4. Маша и Мечока - епизодът "Маша плюс каша", 3,2 млрд. гледания. Това е единственото немузикално видео в класацията и принадлежи на популярното руско детско филмче.

3. Ed Sheeran – Shape of You, 3,6 млрд. гледания

2. Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth, 3,7 млрд. гледания



1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee, 5,4 млрд. гледания

Редактор: Деница Райкова