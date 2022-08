И последните обекти на Domino's Pizza в Италия бяха затворени, след като компанията обяви фалит в страната, съобщава ВВС. Притежателят на основния франчайз ePizza обясни, че е бил повлиян от пандемията, а италианците предпочитат местните ресторанти пред американската верига.

Веригата реши да се опита да печели в родината на пицата още през 2015 г. чрез франчайз споразумение с ePizza и имаше 33 обекта. ePizza за първи път подаде молба за банкрут през април, след като беше засегната от пандемията. "COVID-19 и последвалите продължителни ограничения сериозно навредиха на финансовото състояние на ePizza", обявиха от компанията.

