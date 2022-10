Футболната суперзвезда Лионел Меси основава холдингова компания, която ще инвестира в спорт, медии и технологии на световно ниво, съобщава Bloomberg. За какво харчи милионите си Лео Меси - най-високоплатеният спортист в света

Компанията Play Time Sports-Tech HoldCo, базирана в Сан Франциско, ще бъде основният инвестиционен инструмент на Меси. Тя ще проучва възможности във всеки един етап на развитие, които могат да включват подпомагане на стартъп основатели да изградят футболно-технологични компании или да инвестират в отбори.

"Развълнуван съм да разширим нашите корени към Силициевата долина и че Play Time ще си сътрудничи с дръзки предприемачи от целия свят", споделя Меси в изявление.

