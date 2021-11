Дракони, пришълци и фараони - безплатните казино игри в SILENTBET

104

В сайта на SILENTBET напълно безплатно може да играете онлайн ротативки. Дори не е необходимо да си правите регистрация, за да започнете вълнуващото изживяване. Така ще спестите време, тъй като и онлайн букмейкърите имат демо версия с безплатна игра на ротативки, но в тях трябва да се регистрирате. Екипът на SILENTBET е качил в своя сайт най-популярните ротативки, които са налични във всяко реномирано онлайн казино. Системата на сайта автоматично ви генерира баланс от 5000 монети на всяка игра, като остава единствено да започнете със залозите.

Вие имате традиционните опции за избор на залога, информация за играта, режим цял екран и настройки за звука. Трябва само да завъртите барабаните и да започнете да трупате виртуални награди. Тук не играете за реални печалби, но това е добър шанс за всеки нов играч да се потопи в света на слотовете и да разбере как работят игрите. Имате възможност да избирате измежду много слот тематики, като популярните дракони, пришълци, плодове, фараони и др. са налични във виртуалното казино на Silentbet.

Топ 3 на най-популярните онлайн ротативки в SILENTBET

Безплатните казино игри на сайта на Silentbet са стотици, като в следващите редове ще изброим някои от най-популярните казино игри. Много хубаво е, че в сайта има търсачка, в която може да въведете име на играта и да я потърсите, а също така в менюто за избор на игра има тематика и софтуер.

40 Super Hot

На челна позиция в Silentbet виртуално казино е играта 40 Super Hot, както и останалите топ ротативки. 40 Super Hot е добре известна ротативка на българските играчи, като е произведена от компанията EGT. В почти всички онлайн казина това заглавие е налично. 40 Супер Хот е сред най-популярните игри с плодове като тя е с 5 барабана и 40 печеливши линии. Плодчетата могат да ви донесат много печалби, като гроздето изплаща най-добре. Играта има и специални символи, като 7-цата е Wild символ и заменя останалите, за да се нареди печеливша комбинация на барабаните. Играта има бонус функции, които може да ви зарадват допълнително. Бонус играта "Джакпот мистерия" е донесла много големи награди на казино любителите, а вие може да сте поредният печеливш.

Burning Hot

Burning Hot е друга от популярните ротативки, които може да играете в Silentbet. Тази игра е сред класиките в слотовете с плодове, като е произведена също от EGT. Слотът е с 5 барабана и 5 печеливши линии. Печелившите символи в Burning Hot са лимони, диня, черешки, грозде, портокал, сливи и др. Уайлд символът "Детелина може да ви зарадва с още по-големи печалби, като доста често излиза на екраните и ще се убедите в това, когато пробвате играта с виртуални пари. Burning Hot не предлага на играчите бонус безплатни завъртания, но пък има други бонуси, сред които "Джакпот мистерия", който е наличен и в 40 Super Hot.

Book of Ra

Book of Ra е казино слот машина на Novomatic - известен разработчик на софтуер в индустрията за онлайн хазарт. Това е видео слот с 5 барабана, 3 реда и конфигурация с 9 печеливши линии. Онлайн ротативката е сред любимите на казино играчите в Silentbet. Тя предлага вълнението от египетско приключение и богатствата, които фараонът събира през годините. Играта е и за приказката за американски авантюрист, който отива в Египет в търсене на Книгата на Ра. Освен традиционни бонуси, Book of Ra Slot предлага и възможност да спечелите безплатни завъртания. Те са налични, когато символите на Книгата на Ра се появят на барабаните. Шансовете за печалба в тази ротативка са доста високи в сравнение с други слотове. Book of Ra има процент на възвръщаемост на играча (RTP) от 96,0%, което е доста над средното.