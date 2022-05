Ротативката Rise of Ra - всичко интересно около нея

107

Най-масовата казино игра са така наречените слотове, или известни още като ротативки. Слот игрите са любими на играчите заради опростените си правила, които се разучават изключително бързо. Освен това слотовете варират в най-различни разновидности: можете да срещнете стотици заглавия на слот игри, които в своята същност си приличат, но пък имат различни специфики. Една от най-популярните слот игри на българската сцена е Rise of Ra – ротативка, която е вдъхновена от египетската митология и се радва на изключително голям интерес. Какво представлява ротативката Rise of Ra, каква е темата, кой я разработва, каква е волатилността на играта, както и къде можете да я играете напълно безплатно – всичко това ще ви разкажем в следващите редове.

Rise of Ra е създадена от Euro Games Technology (EGT) – една от водещите български компании за създаване на казино игри. Самият факт, че играта е дело на EGT говори красноречиво, защото компанията е лидер на пазара и държи на професионалното отношение в създаването на казино игри. Ако харесвате Египет, техните божества и митологии, то Rise of Ra е игра, предназначена точно за вас. Дори и да не сте големи привърженици на бога на Слънцето – Ра, то ще намерите достатъчно очарования в играта, заради които си заслужава да я опитате.

При играта Rise of Ra имате слот с пирамиди, който е с пет пирамиди, а всяка от тях разполага с по три символа. Всеки играч разполага с 15 линии при игра, а волатилността на самата игра се оценява високо – четири от общо пет звезди. Тук е моментът да отбележим и RTP процента на Rise of Ra – 95,97%. За тези от вас, които за първи път срещат абревиатурата RTP, това буквално означава Return To Player, или каква сума се възвръща у играча. Чрез RTP разбирате какъв процент възвръщаемост може да очаквате от дадена игра, а в случая процентът е наистина висок. Минималният залог, който може да направите на една линия в Rise of Ra, е 1 диамант, а максималният – 60 диаманта. Максималната печалба, която може да постигнете в Rise of Ra, е 10 000 диаманта. Това става, ако успеете да наредите 5 „уайлд“ символа в една и съща линия.

Тъй като играта е свързана с египетската митология, то ще срещнете символи като бог Ра, Клеопатра, Феникс, Анубис, жезъл, скиптър и други подобни египетски елементи, които ще ви върнат в древността. Двата най-важни символа, на които следва да обърнете внимание, са уайлд и скатер. С първия – уайлд, може да замените всеки липсващ елемент в дадена печеливша линия, но без скатера. Скатерът пък е любим на играчите, защото ако наредите пет скатера, то ще спечелите 7500 диаманта.

Това, което отличава Rise of Ra от останалите ротативки, е възможността да печелите безплатни врътки при игра. Това може да стане чрез нареждане на три скатера в една линия. Тогава ще се сдобиете с 15 на брой безплатни завъртания – подарък, който може да ви донесе допълнителни печалби. В играта има и специални бонус кръгове, както и джакпот, с които можете да постигнете още по-големи победи.

Добрата новина е, че Rise of Ra може да бъде играна напълно безплатно в демо версия. Това може да стане в сайта на Silentbet, където предоставят безплатна игра на Rise of Ra без излишни условия за регистрация или депозиране на сума. Чрез демо играта можете да тествате Rise of Ra и да прецените дали ви харесва, като в същото време не рискувате личните си средства. Демо режимът е отличен начин да се забавлявате в Rise of Ra, както и да придобиете ценен опит преди да се впуснете в залаганията с реални средства.